«Напоминает маньяка»: Канделаки ответила Уткину за сравнение с пылесосом

Генеральный продюсер телеканала «Матчч ТВ» Тина Канделаки высказалась по поводу бывшего спортивного комментатора Василия Уткина. Её не устраивает, что нынешний блогер часто высказывается о телеканале, где она работает, свой выпад Канделаки опубликовала в Telegram-канале.

Василий Уткин все больше напоминает маньяка, который заперт в тесной комнате со своими воспоминаниями. Воспоминания эти связаны исключительно с телеканалом «Матч ТВ», — сыронизировала продюсер.

Канделаки заметила, что Уткин постоянно комментирует, что происходит на телеканале, чем занимаются его сотрудники. Не так давно журналист сравнил продюсера с пылесосом на казённой электроэнергии из-за ухода с телеканала комментатора Нобеля Арустамяна.

Это понятно: ничего интересного в жизни Василия, вне контекста «Матч ТВ», не происходило и не происходит, — съехидничала журналистка.

Канделаки подчеркнула, что у Уткина всё же есть шанс вернуться на телеканал, для чего она готова оплатить любую программу реабилитации спортивному журналисту.

Отвечаю: выздороветь, перестав пить. Напоминаю, для этого есть прекрасные рехабы в России, и я готова оплатить любую программу реабилитации во здравие Василия, — резюмировала продюсер.

Ранее генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на насмешки блогера Василия Уткина по поводу раскрутки спорта. Василий Уткин, комментируя результаты ВЦИОМа на тему того, что 97% россиян не знают ни одного российского спортсмена на Олимпиаде, посмеялся над Канделаки.