«Надеюсь, Олимпиаду перенесут»: американская пианистка о травме Косторной

Американская пианистка и композитор Келли Моран выразила надежду, что зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине перенесут ввиду того, что на соревнованиях, скорее всего, не сможет выступить чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная. Девушка-музыкант пожелала россиянке оправиться от травмы, оставив сообщение под её постом в Instagram.

Теперь я надеюсь, что Олимпиаду перенесут, пока тебе не станет лучше. Поправляйся, Алёна. Я надеюсь, ты знаешь, как сильно тебя любят и поддерживают болельщики фигурного катания со всего мира, — написала Моран.

13 декабря стало известно, что Косторная не сможет выступить на чемпионате России по фигурному катанию из-за травмы. Таким образом, чемпионка Европы не сможет квалифицироваться на зимние Олимпийские игры в Пекине.

Ранее чемпионка мира и тренер Мария Бутырская заявила, что готовящиеся под руководством Этери Тутберидзе фигуристки травмируются из-за высокой сложности элементов. Повреждения в спорте высокого уровня неизбежны, в этом не нужно искать закономерность. Из-за высокой конкуренции за попадание на Олимпиаду спортсменки тренируются до изнеможения.