«Начали вопить направо и налево»: Песков о допинг-пробе Валиевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона будет отталкиваться от информации Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой, а не «присоединяться к стройному ряду кричальщиков». Слова Пескова приводит «Р-Спорт».

Начали вопить направо и налево, мы не будем присоединяться к стройному ряду кричальщиков, ориентируемся на МОК, желаем ей и всем спортсменам золотых наград, — заявил Песков.

9 февраля сайт Inside the Games сообщил о том, что один из российских фигуристов, выигравший командный турнир, сдал положительный допинг-тест. Позже, по его же утверждениям, стало известно, что на допинге попалась Камила Валиева. В её организме нашли триметазидин в минимальном количестве. Международный олимпийский комитет предварительно назвал информацию о допинге российской фигуристки слухами.

Позже источник сообщил, что российская фигуристка Камила Валиева больше не подозревается в применении запрещённых веществ, со спортсменки сняты обвинения. Таким образом, она сможет принять участие в личном первенстве Олимпиады.