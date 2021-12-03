«На сердце неспокойно»: Домрачева оценила ситуацию в Белоруссии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону из Белоруссии Дарья Домрачева прокомментировала ситуацию в своей стране. Она считает, что трудные моменты переживает любое государство. Слова спортсменки приводит «Матч ТВ».

На сердце неспокойно, переживаю как любой нормальный человек. Хочется, чтобы страна процветала и развивалась, жила мирной жизнью. Любое государство в своей истории проходит через сложные времена, — сказала Домрачева.

Она добавила, что верит, что Беларусь преодолеет трудности и все у неё сложится хорошо. Также сказала, что в последний раз в родной стране была в октябре.

В августе 2020 года Домрачева призвала прекратить насилие в Белоруссии. В разгар беспорядков после выборов неподалёку от акции протестующих в Минске был задержан брат Дарьи Домрачевой архитектор Никита Домрачев. Он был избит силовиками.