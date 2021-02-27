«На ракете улетел»: Александр Жуков оценил победу Большунова на ЧМ

https://static.news.ru/photo/f4c3d7e6-7909-11eb-a0c8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе и принёс России первую медаль на турнире. Его выступление высоко оценил почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Сашка просто красавец, опередил пятерых норвежцев. Это было просто потрясающе. Будто на ракете улетел от них на финише, не оставил ни единого шанса. Я до последнего был уверен, что Саша своё возьмёт и не даст никому шанса побороться за золото. А ведь он ещё переболел перед чемпионатом и сейчас показал свою силу, — приводит слова Жукова РИА Новости.

По словам Жукова, за Большунова в этот момент переживала вся страна. Почётный президент ОКР выразил уверенность, что этот успех вдохновит всю российскую сборную и наши спортсмены ещё поборются за победу. И сам Большунов, по мнению Жукова, будет бороться за золотые медали и на других стартах турнира.

Как писал NEWS.ru, на преодоление дистанции 15+15 километров Большунову потребовался 1 час 11 минут 33,9 секунды. Второе и третье места заняли норвежцы. Симен Хегстад Крюгер отстал от россиянина на 1,1 секунды, Ханс Кристер Холунд — на 1,7 секунды.