На Олимпиаде в Токио выявлено 10 новых заражений коронавирусом за сутки

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В Токио, где с 23 июля по 8 августа проходят Олимпийские игры-2020, выявлено 10 новых заражений коронавирусом за сутки. Об это сообщает оргкомитет Олимпиады на официальном сайте.

Всего с 1 июля одним из штаммов коронавируса заразились 137 человек, которые имеют непосредственное отношение к проведению главных международных соревнований: спортсмены, персонал и делегации.

Некоторые сборные уже начали сниматься с турнира из-за вируса. Например, таким образом поступила национальная команда Гвинеи, которая заявила, что не хочет подвергать риску спортсменов.

Ранее стало известно, что грузинская спортсменка Нино Салуквадзе, являющаяся рекордсменом среди женщин по количеству проведённых Олимпиад, заявила о завершении карьеры.