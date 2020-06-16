На матчи чемпионата России по регби будут бесплатно раздавать билеты

https://static.news.ru/photo/8d5e1608-afb9-11ea-b1ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правления Федерации регби России (ФРР) Станислав Дружинин рассказал, как организация подготовилась к чемпионату России.

В условиях карантина мы упорно подготавливали специальный регламент, который согласован с Роспотребнадзором. Мы проделали большую работу и можем начинать чемпионат с соблюдением норм безопасности, — сказал Дружинин на пресс-конференции, посвящённой началу сезона-2020/21.

По его словам, ФРР совместно с футболом согласовывали регламент: на стадионы допускается до 10% от общего числа зрителей, соблюдение дистанции, измерение температуры, маски, перчатки. Кроме того, проводятся тестирования всех игроков, тренерского состава и руководителей за 24 часа до матча.

Мы понимаем рассадку, знаем количество людей. На некоторые матчи пока нет системы продажи билетов. На какие-то матчи будем давать билеты бесплатно, где-то фанатов не будет вообще, потому что в некоторых регионах это просто невозможно, — добавил он.

Ранее ФРР сообщила, что ведомство согласовало регламент проведения чемпионата России по регби на сезон-2020/21. Турнир начнётся 18 июня матчем «Локомотив» (Пенза) — «ВВА-Подмосковье». Председатель Высшего совета регби Игорь Артемьев не сомневается, что клубы ответственно подойдут к вопросам обеспечения безопасности при проведении домашних игр.