На ЧМ по фигурному катанию выявлен положительный тест на коронавирус

В преддверии чемпионата мира по фигурному катанию, который стартует в среду, у одного из участников выявлен положительный тест на COVID. Об этом сообщил Международный союз конькобежцев (ISU).
Личность человека, получившего положительный результат теста, не раскрывается. Отмечается, что заразившийся помещëн на карантин, контактировавшие с ним лица также изолированы для дальнейшей проверки.
ISU сообщает, что этот человек не будет допущен к участию в ЧМ.
Чемпионат мира пройдëт в Стокгольме с 24 по 28 марта.
Ранее в понедельник NEWS.ru писал, что Александра Трусова заявила больше четверных прыжков на ЧМ, чем главный претендент на победу Анна Щербакова.