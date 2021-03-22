На ЧМ по фигурному катанию выявлен положительный тест на коронавирус

https://static.news.ru/photo/43f84d3a-8b37-11eb-b40a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В преддверии чемпионата мира по фигурному катанию, который стартует в среду, у одного из участников выявлен положительный тест на COVID. Об этом сообщил Международный союз конькобежцев (ISU).

Личность человека, получившего положительный результат теста, не раскрывается. Отмечается, что заразившийся помещëн на карантин, контактировавшие с ним лица также изолированы для дальнейшей проверки.

ISU сообщает, что этот человек не будет допущен к участию в ЧМ.

Чемпионат мира пройдëт в Стокгольме с 24 по 28 марта.

Ранее в понедельник NEWS.ru писал, что Александра Трусова заявила больше четверных прыжков на ЧМ, чем главный претендент на победу Анна Щербакова.