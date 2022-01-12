На чемпионате Европы по фигурному катанию обнаружены первые случаи COVID-19

Несколько положительных тестов на коронавирусную инфекцию зафиксированы у спортсменов на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эстонии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей оргкомитета турнира. Имена заразившихся не называются, но россиян в этом списке нет.

Случаи COVID-19 есть, но их немного, и никакого основания для паники нет, хотя ситуация, безусловно, непростая, — сказал собеседник агентства.

Чемпионат Европы пройдёт в Таллине с 12 по 16 января. Короткая программа у мужчин стартует 12 января в 12:50, женщины откроют соревнования 13 января в 12:15 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение отменить два матча с участием ЦСКА из-за вспышки коронавируса в составе команды. Сообщается, что 17 хоккеистов ЦСКА сдали положительный ПЦР-тест.