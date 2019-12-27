https://static.news.ru/photo/89269456-288d-11ea-aa34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Болельщикам запретили проносить баннеры на чемпионат России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.

Сотрудники КПП не пускают зрителей с плакатами больше метра в длину. Некоторым любителям фигурного катания всё же удаётся пронести подготовленные баннеры, пряча их, сообщает «Спорт-Экспресс».

Примерно так выглядит процедура досмотра плакатов на чемпионате России по фигурному катанию. Готовьтесь, если у вас баннер свыше метра длиной - будет тяжко. Этот про "Лизу Туктика" удалось отбить. pic.twitter.com/P8uOwTysVa — Lublineс93 (@Lublinec931) December 27, 2019

Также отмечается, что зрителям приходится подолгу стоять на улице при температуре −28 градусов, потому что их не пускают на женскую тренировку.

Ранее фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в танцах на льду на чемпионате России, писал NEWS.ru.