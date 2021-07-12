Спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление американского пловца Райана Мёрфи, который после поражения Евгению Рылову в плавании на дистанции 200 м на спине намекнул на допинговый скандал в России.

Мёрфи испортил золотую пресс-конференцию Рылову, сказав о том, что русских вообще не должно быть в Токио из-за допингового кейса. Это очень интересно, потому что Рылов по щам надавал этим американцам на двух дистанциях! Это просто дикое свинство со стороны спортсмена из США. Пусть проигравшие плачут. В данной ситуации Мёрфи — просто лузер, да ещё и крайне непорядочный человек, — сказал Губерниев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Сегодня утром, 30 июля американец уступил спортсмену из России золотую медаль на Олимпиаде. Рылов добрался до финиша за 1 минуту 53,27 секунды, установив новый рекорд. Мёрфи отстал от него на 0,88 секунды. После своего личного поражения Мёрфи на пресс-конференции предположил, что борьба была не чистой, намекнув на допинговый скандал, в котором находится Россия.

Меж тем сборная России не может выступать на этой Олимпиаде под своей национальной символикой и использовать гимн страны из-за запрета CAS, который продлится два года.