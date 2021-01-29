Мяки принял извинения Большунова за столкновение в Лахти

https://static.news.ru/photo/91ac015e-6236-11eb-97c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/lahtiskigames

Финский лыжник Йони Мяки принял извинения россиянина Александра Большунова за инцидент со столкновением на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

На финише россиянин сначала задел палкой подрезавшего его на финишной прямой Мяки, а затем врезался в него уже после финиша. Российскую команду дисквалифицировали и лишили бронзовых медалей. Ситуация получила продолжение, в финскую полицию поступили заявления, многие видные представители лыжного сообщества осудили его.

Я ещё не разговаривал с Большуновым, но я принимаю его извинения, — отметил Мяки, слова которого приводит Expressen.

Сам Большунов впервые публично высказался об инциденте 26 января. Он признался, что сожалеет о своём поведении.

Ранее NEWS.ru писал, что Финская лыжная ассоциация (FSA) приняла извинения российского лыжника Александра Большунова после инцидента в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Лахти, сообщил президент FSA Маркку Хаапасалми.