«Мы стыдимся, но молчим»: чемпионка США о трансгендере Лии Томас

11-кратная чемпионка США по плаванию Джери Шанто выступила против участия трансгендеров в женских соревнованиях. По словам пловчихи, участие мужчин в совместных стартах с женщинами очень деморализует, сообщает New York Post. Ранее Лия Томас стала первым трансгендером, победившим в первом дивизионе американской лиги NCAA. Она обошла медалисток Олимпийских игр.

Мы стыдимся текущего положения дел, но молчим, потому что когда мы заговорим, то получим негативную реакцию. Очень подрывает, когда идея мужчины, конкурирующего с вами наравне, становится нормальной. Это настолько деморализует, что трудно уложить это в голове, — заявила Шанто.

На соревнованиях Томас опередила серебряных медалисток Олимпийских игр в Токио Эмму Вейант и Эрику Салливан. Вейант выиграла золото ОИ на дистанции 400 метров комплексом, а Салливан — на 1500 метров вольным стилем.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что небинарный фигурист из США Тимоти Ледюк — «то ли чушка, то ли мушка, то ли неведома зверушка». Так специалист отреагировал на критику в свой адрес по поводу его предыдущих высказываний об этом спортсмене.