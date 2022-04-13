«Мы обязательно приедем»: Плющенко анонсировал шоу в ДНР

Российский экс-фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко анонсирвал проведение шоу в Донецкой Народной Республике. Он не уточнил дат, когда оно может состояться. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

Шоу в ДНР точно состоится, когда ситуация будет немного полегче. Мы обязательно приедем в ДНР. Министр спорта РФ поддержал, хорошая идея. Мы прорабатываем ее. Обязательно приедем, — сказал Плющенко.

9 апреля Плющенко в Туле провёл шоу по фигурному катанию. Оно заявлялось как благотворительное, но незадолго до его начала выяснилось, что в нём имеются политические символы, что разочаровало спортсменов. Шоу называлось «Союз чемпионов», на билетах была надпись «Zа Россию!», а в под трибунном помещении стояли стенды с триколором, украшенные подписью «Zа мир! Zа Россию! Zа будущее!».