Мужскую сборную России по гандболу лишили флага на ЧМ в Египте

https://static.news.ru/photo/e4aa5f9e-46fd-11eb-b446-fa163e074e61_660.jpg Фото: rushandball?Instagram.com

Международная федерация гандбола лишила мужскую сборную России флага на предстоящем в январе чемпионате мира в Египте, разрешив использовать графический логотип Федерации гандбола России и название «Команда Федерации гандбола России».

Вместо привычного обозначения RUS команда получит отображение в официальных документах и трансляциях под аббревиатурой RHF (Russian Handball Federation), сборной также разрешили использовать логотип федерации, но без надписей, только его графическую часть.

После решения CAS об отстранении российских спортсменов от крупных международных соревнований Международная федерация гандбола применила к спортсменам России санкции. Так, логотип России должен быть заменён нейтральным символом, а на форме спортсменов недопустимы надписи «Россия». Если же такие надписи будут, то рядом должно располагаться не менее заметное словосочетание «нейтральный атлет».

У российских гандболистов на чемпионате мира не будет российского гимна. Его должен заменить гимн Международной федерации гандбола. Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что Международная федерация гандбола может разрешить сборной использовать другую мелодию, «связанную с Россией», пишет «Спорт-экспресс».

Чемпионат мира по гандболу в Египте стартует 13 января 2021 года и продлится до 31 января. Сборная России встретится с командами Белоруссии, Словении и Кореи.

Напомним: спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Суд постановил отстранить спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года.

Санкции затронули Олимпийские игры — 2020 в Токио и в 2022 году в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре. РУСАДА обязали компенсировать судебные издержки, агентство заплатит $1,27 млн. Также в течение двух лет России запрещено подавать заявки (кроме тех, что уже поданы) на проведение международных соревнований.

Как сообщал NEWS.ru, министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, как решение CAS скажется на проведении соревнований на территории страны. Глава ведомства добавил, что заключены контракты, которые юридически являются невозможными для переноса какого-либо соревнования.