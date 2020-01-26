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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв не считает затянувшуюся безмедальную серию команды на Кубке мира провальным результатом.

К этой антирекордной серии я отношусь спокойно, это ни в коем случае не провал. Отрицательный результат — тоже результат, он отражает результат работы. Будем анализировать, — цитирует Драчёва ТАСС. Ранее...