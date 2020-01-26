Мужская сборная России заняла первое место в эстафете на дистанции 5000 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в венгерском Дебрецене.
Российскую команду представляли Даниил Ейбог, Денис Айрапетян, Павел Ситников и Семён Елистратов. Серебряные медали завоевала сборная Нидерландов, третьими стали итальянские спортсмены.
Ранее Елистратов занял третье место на дистанции 500 метров на чемпионате Европы. Первые два места заняли хозяева турнира Шаолин Сандор Лю и Шаоан Лю, писал NEWS.ru. Также Елистратов стал бронзовым призёром турнира на дистанции 1000 метров и завоевал золото на дистанции 3000 метров.
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