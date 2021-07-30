Мужская сборная России по волейболу проиграла Франции на Олимпиаде

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Мужская сборная России по волейболу проиграла команде Франции в четвёртом туре группового этапа олимпийского турнира — 2020 в Токио.

Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 20:25, 25:17, 25: 20). Самый результативный игрок в составе сборной России — Максим Михайлов с 12 очками. У французов больше всех забили Эрвин Нгапет и Тревор Клевено — по 14.

Сборная России потерпела первое поражение на Олимпийских играх при трёх победах. Подопечные Туомаса Саммелвуо продолжают возглавлять группу В c девятью очками, опережая Бразилию, Францию, США, Аргентину и Тунис.

1 августа россияне сыграют с Тунисом заключительный матч группы. Выход в плей-офф уже обеспечен.

28 июля российские волейболисты разгромили действующих олимпийских чемпионов — бразильцев.