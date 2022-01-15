Мужская сборная России по биатлону одержала победу на этапе Кубка мира

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, выиграли чемпионат Европы — 2022 по фигурному катанию. За произвольный танец фигуристы получили 130,07 балла. Общая сумма составила 217,96 балла. Турнир проходит в Таллине.

Второе место занял ещё один российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин, набрав 213,20 балла. На третьем месте остановились итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабр (207,97). Дебютанты чемпионата Европы из...