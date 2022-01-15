Мужская сборная России по биатлону одержала победу на этапе Кубка мира

Сборная РФ по биатлону одержала победу в мужской эстафете на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). В состав российской команды вошли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.
Россияне преодолели дистанцию в 30 км за 1 час 11 минут и 6 секунд, допустив 4 промаха. Второе место — у сборной Германии, третье — у Белоруссии.
Соревнования в Рупольдинге завершатся 16 января.
14 января сборная России завоевала бронзовую медаль в женской эстафете на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Ранее сообщалось, что бывший президент Союза биатлонистов РФ Владимир Драчёв прокомментировал бронзовую медаль сборной России в женской эстафете на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). За команду России выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова. По мнению Драчёва, национальная команда сейчас находится в яме.