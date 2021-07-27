Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпиады

Читайте нас в Google Новости

Мужская сборная России по баскетболу 3×3 вышла в финал Олимпийских игр-2020 в Токио.

В полуфинальном матче россияне выиграли с сборной Сербии со счётом 21:10. Соперник России по финалу определится в матче Бельгия — Латвия, который пройдёт в среду, 28 июля, и начнётся в 12:10 по Москве.

Ранее в среду Российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебряные медали в мужской эстафете 4×200 метров.

Рылов в Токио завоевал для сборной России золотую медаль Олимпиады в плавании, первую за 25 лет.