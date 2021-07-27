Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Олимпиады

Мужская сборная России по баскетболу 3×3 обыграла команду Нидерландов в 1/4 финала Олимпийских игр в Токио и вышла в полуфинал турнира. Россияне взяли верх над голландцами со счётом 21:19.
В полуфинале сборная России встретится со командой Сербии. Во втором полуфинале сойдутся Бельгия и победитель пары Латвия — Япония.
Женская сборная России по баскетболу 3×3 также сыграет в полуфинале турнира. Ей предстоит побороться с китаянками.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями в адрес Евгения Рылова, завоевавшего первую золотую медаль Олимпиады в соревнованиях по плаванию на спине на дистанции 100 м за последние 25 лет.