Мужество, позор, Домрачева: что за год случилось с белорусским спортом

Ровно год прошёл с президентских выборов в Белоруссии. Мы не будем сейчас говорить о том, кто их выиграл и что происходило в стране после 9 августа. В этом, казалось бы, абсолютно очевидном вопросе тоже есть полярные точки зрения, и это — для политических обозревателей. Поговорим о том, что стало с белорусским спортом за эти 12 месяцев, событий там случилось огромное количество, Россия к некоторым из них причастна напрямую.

Минус хоккей

Первым серьёзным результатом гражданского противостояния в Белоруссии стало решение Международной федерации хоккея (IIHF) и лично Рене Фазеля забрать у Лукашенко чемпионат мира. Ещё никогда в истории не было такого, чтобы за четыре месяца до столь крупного турнира у страны забирали право его проводить. Бывало, что ряд команд отказывались ехать, но чтобы забирать право проводить — такое случилось впервые.

Это была первая спортивная цена, которую Лукашенко заплатил за свои действия после 9 августа 2020-го. Но это — далеко не единственное, что случилось за этот год.

Сборная Белоруссии на чемпионате в Риге Jari PestelacciJP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Письма несчастья

К сожалению, белорусское общество настолько сильно раскололось после выборов, что спортсменам на всех уровнях пришлось также делать выбор, на чьей они политической стороне. Сначала появилось так называемое письмо «за честные выборы», созданное белорусскими спортсменами.

Его подписало больше 1000 спортсменов РБ, среди которых есть очень успешные и даже легендарные. Например, олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино, серебряный призёр ОИ-2008, легкоатлет Андрей Кравченко, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр Александра Герасименя (плавание), экс-вратарь сборной Белоруссии по футболу Василий Хомутовский, легендарная баскетболистка Елена Левченко.

В этом письме содержится пять требований:

— Признание прошедших выборов недействительными

— Проведение нового, честного голосования

— Освобождение всех задержанных и политзаключённых

— Прекращение насилия со стороны силовиков

— Наказание виновных в избиениях и издевательствах над протестующими

У тех, кто подписал это письмо, никакой карьеры в белорусском спорте фактически быть больше не могло. Проблемы возникали даже у тех, кто не подписывал другое письмо — провластное. Было много случаев, когда спортсмена отстраняли из команды за отказ подписать его. Бывало, что человек письмо не подписывал, а потом видел свою фамилию в числе подписантов. Он спрашивал, как так получилось, и его отстраняли из команды. Так случилось с экс-полузащитником могилёвского «Днепра» Евгением Елизаренко.

В провластном письме восхваляется НОК Белоруссии, без которого «были бы невозможны все успехи». А также выражается надежда положить конец давлению на белорусский спорт извне. Там очень много слов, но суть в том, что спорт должен быть вне политики, не нужно делить спортсменов на «своих» и «чужих», нужно жить в мире и согласии и выступать под красно-зелёным белорусским флагом.

Домрачева и молчание

Пожалуй, самая громкая история, связанная со спортом и ОМОНом, — избиение брата олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой. Молодой человек по имени Никита ехал в дневное время на велосипеде в районе улицы Зыбицкой в Минске, когда на него в буквальном смысле напало несколько омоновцев. Его сбили с велосипеда, избили так, что он с черепно-мозговыми травмами, окровавленный попал в больницу. А потом ещё и оштрафовали на 540 рублей (около 16 тысяч российских рублей).

От Дарьи ждали реакции. Она должна была сказать что-то серьёзное, ведь беспредел коснулся её семьи. Но она, будучи полковником КГБ, Героем Белоруссии и любимой спортсменкой Лукашенко, решила обойтись без громких заявлений. Она сказала, что её публичный гнев не решит общественных проблем. И в целом высказалась «и вашим и нашим».

Бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и абсолютно точно бесполезно с другой стороны увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах... неважно, случайно оказавшихся в «горячих» местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет — все одинаковы. Пока очевидно, что все подобные действия лишь еще больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку, — написала она в Facebook.

За это она стала предательницей для очень большого количества людей в Белоруссии. Но, безусловно, много и тех, кто поддерживает и понимает её позицию.

Darya Domracheva/facebook.com

Не туда убежал

Ещё одна информационная бомба — произошедшее с белорусским бойцом ММА Алексеем Кудиным. После выборов он вышел на улицу в родном Молодечно, чтобы посмотреть, что вообще происходит. Ему, как и многим другим, начал угрожать ОМОН, затем быстро угрозы переросли в удары дубинкой, но Кудин не простой человек — он своими кулаками вырубил четверых сотрудников и убежал.

За ним пришли прямо в больницу, куда он сам отправился с гематомами на голове. Его задержали, избили в автозаке и поместили в СИЗО. Затем перевели под домашний арест, он не явился на судебное заседание и сбежал из страны. Кстати, он дал эксклюзивное интервью NEWS.ru, где рассказал некоторые подробности своей истории.

Потом он оказался в Москве, где спокойно себе тренировался в зале, пока его не задержали. Сейчас Кудина вернули в Минск, где он остаётся под стражей, и вероятно, под пытками. Россия экстрадировала его в Белоруссию, несмотря на решение Европейского суда по правам человека о незаконности таких действий. Его историю мы подробно рассказали несколько месяцев назад.

Тимановская, хейт

Последнее яркое событие белорусского спорта — история с Кристиной Тимановской. Весь мир обсуждает, как легкоатлетку сначала поставили на непрофильную для неё дистанцию: эстафета 4×400, хотя она — спринтер и бегает 100 и 200 метров. Затем, после того как она раскритиковала функционеров за недальновидные решения, из-за которых страдают спортсмены, её попытались насильно вывезти домой. Не получилось. Эта история не заканчивается, мы продолжаем за ней следить, как и всё спортивное сообщество.

Все эти ситуации привели к одному ужасному для любой страны феномену. Часть народа перестала болеть за своих спортсменов, так как плотно ассоциирует их с властью. Если подписывал письмо — извини. Это печально, но это данность, в которой живёт сейчас белорусское общество. Оно разделено. Это может исправиться очень скоро, а возможно, придётся ещё немного подождать.