https://static.news.ru/photo/4c1a64a0-5328-11ea-85a0-fa163e074e61_660.jpg Светлана Миронова Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Даниэль Кузьмин, муж и тренер трёхкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой, прокомментировал форму российской биатлонистки Светланы Мироновой.

Моё личное мнение: Света живёт в телефоне. А в таком случае сложно чему-то научиться. Если ты и не стреляешь по 90 процентов попаданий, как лучшие снайперы, и потом ещё и в гонке проседаешь — то о каком лидерстве тут говорить? — цитирует Кузьмина «Спорт-Экспресс».

Ранее итальянская биатлонистка Доретея Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Победительница преодолела 15 км за 41 минуту 55.7 сек, допустив на четырёх рубежах два промаха. Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт расположилась на 13-м месте, допустив три промаха (+1:59.7). Остальные россиянки финишировали в следующем порядке: Лариса Куклина — 21-я (+3:06.3; 4), Светлана Миронова — 23-я (+3:09.9; 4), Ирина Старых — 34-я (+3:58.3; 5), писал NEWS.ru.