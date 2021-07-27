Мустафина прокомментировала победу гимнасток в командном многоборье на ОИ

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Российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова оценила выступление женской сборной России по спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио. Пост она опубликовала на своей странице в Twitter.

Красиво, элегантно и без страха, — написала Шарапова. Во вторник, 27 июля, российские гимнастки Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова в финале командного многоборья по спортивной гимнастике...