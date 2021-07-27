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Мустафина прокомментировала победу гимнасток в командном многоборье на ОИ

16:23, 27 июля 2021
Мустафина прокомментировала победу гимнасток в командном многоборье на ОИ Алия Мустафина Фото: musaliya135/instagram.com
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина в разговоре с NEWS.ru прокомментировала первое место сборной России в женском командном многоборье.

Я очень рада за девчонок. Было очевидно, что если они пройдут всё достойно, то победа будет нашей. Даже перед последним видом я была уверена, что девочки соберутся и всё доделают. Так это и произошло, — сказала Мустафина в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

В командном женском многоборье Россию представляли Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова. В финале гимнастки заработали 169.528 балла.

Ранее сообщалось, что российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин в финале командного многоборья по спортивной гимнастике завоевали золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

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