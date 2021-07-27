Мустафина прокомментировала победу гимнасток в командном многоборье на ОИ

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина в разговоре с NEWS.ru прокомментировала первое место сборной России в женском командном многоборье.
Я очень рада за девчонок. Было очевидно, что если они пройдут всё достойно, то победа будет нашей. Даже перед последним видом я была уверена, что девочки соберутся и всё доделают. Так это и произошло, — сказала Мустафина в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
В командном женском многоборье Россию представляли Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова. В финале гимнастки заработали 169.528 балла.
Ранее сообщалось, что российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин в финале командного многоборья по спортивной гимнастике завоевали золотую медаль на Олимпиаде в Токио.