Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина пропустит чемпионат мира, который пройдёт в немецком Штутгарте.
Скорее всего, я не поеду на чемпионат мира, потому что пропустила Кубок России и не могу претендовать на чемпионат мира, — приводит словам спортсменки
Olimpic Channel.
Мустафина добавила, что хочет отдохнуть и восстановится физически и морально.
ЧМ пройдёт с 2 по 13 октября.
Ранее Мустафина пропустила из-за травмы Европейские игры в Минске, Кубок России, а также отказалась от чемпионата Европы, писал News.ru.