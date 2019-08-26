https://static.news.ru/photo/ec24b724-c814-11e9-a6e1-fa163e074e61_660.jpg Алия Мустафина Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина пропустит чемпионат мира, который пройдёт в немецком Штутгарте.

Скорее всего, я не поеду на чемпионат мира, потому что пропустила Кубок России и не могу претендовать на чемпионат мира, — приводит словам спортсменки Olimpic Channel .

Мустафина добавила, что хочет отдохнуть и восстановится физически и морально.

ЧМ пройдёт с 2 по 13 октября.

Ранее Мустафина пропустила из-за травмы Европейские игры в Минске, Кубок России, а также отказалась от чемпионата Европы, писал News.ru.