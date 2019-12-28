https://static.news.ru/photo/30c54dc6-2963-11ea-943d-fa163e074e61_660.jpg Алия Мустафина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина попала в список кандидатов в сборную России на 2020 год.

Алия Мустафина пока остаётся в числе кандидатов в сборную России и включена в список на 2020 год, — цитирует старшего тренера сборной России Валентину Родионенко ТАСС.

Родионенко подчеркнула, что Мустафина сможет вернуться в сборную только в том случае, если приведёт себя в порядок и решит проблемы с весом.

Мустафина не выступала на соревнованиях в 2019 году из-за своего физического состояния и проблем со здоровьем. Она не стала выступать на чемпионате мира в немецком Штутгарте, пропустила из-за травмы Европейские игры в Минске, Кубок России, а также отказалась от чемпионата Европы, писал NEWS.ru.