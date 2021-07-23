Мрачно, пусто, непривычно: как прошла церемония открытия Олимпиады

Олимпийские игры официально открыты. И совершенно очевидно, что эта церемония войдёт в историю. Такая вот новая сторона пандемийного мира. Пять лет ожиданий, чтобы пройтись по 68-тысячному стадиону в кромешной тишине трибун. Качественное шоу с великолепными декорациями перед пустотой. Ни аплодисментов. Ни вспышек телефонов. Ни пения гимнов. Ни поддержки трибун. Никаких выкриков. Ничего.

Хотя нет, кого я обманываю. Выкрики всё-таки были, но только за пределами арены. Об этом чуть позже.

В ходе церемонии напомнили, что есть несколько «проклятий». Например, знаменосцы никогда не выигрывают золотые медали. Но никто не заговорил о японском проклятии, которое обсуждается в кулуарах.

Yohei Osada/AFLO/GLOBAL LOOK PRESS

Не секрет, что именно этой стране с трудом даются Игры. Сначала они должны были пройти в 1940 году. Но Вторая мировая война закрыла двери для любого кутежа и веселья. Затем летняя Олимпиада должна была состояться в 1964-м. Но из-за катастрофической жары, которая выжигала всё вокруг, соревнования пришлось перенести на осень.

Говорят, «бог любит троицу». И, кажется, это действительно так. В третий раз Япония должна была принять соревнования в 2020 году. Что случилось тогда, вы и сами знаете. И вот сейчас, 23 июля 2021 года, церемония открытия всё-таки состоялась. Впервые в истории в нечётный год.

Daniel Stiller/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Забавно получилось: пока нам всем показывали, как спортсмены один за другим выходили и представляли свои страны внутри арены, за её пределами творился дикий хаос. Пока нам говорили о лозунге этих Игр «Мир разобщён, но мы не одиноки в своей борьбе», ссылаясь на пандемию коронавируса, около стадиона собралась толпа протестующих, которая то и дело кричала «Нам не нужна Олимпиада», «Нет Олимпиаде». Во время телевизионной трансляции об этом, конечно, и слова не сказали. Зрители лозунги не слышали. Но зато это прекрасно слышали те, кто находился непосредственно на арене. Как только звуковое сопровождение буквально на секунду замолкало перед включением следующей композиции, возгласы доносились до ушей присутствующих.

FRANCK ROBICHON/EPA/ТАСС

Можно закрыть на это глаза и просто радоваться, что наконец ближайшие две недели мы проведём в наслаждении от красивейшей гимнастики, синхронного плавания и других летних видов спорта. Увидим соревнования по сёрфингу и баскетболу 3×3. Но не получается. Вот пытаешься погрузиться в положительные составляющие, но в голове неизменно возникают вопросы: «А действительно эту Олимпиаду надо проводить?», «Правда, что от неё отказаться было бы дороже, чем потратить $15,4 млрд». Действительно ли всё это так необходимо?

Кажется, необходимо. В реальность то и дело возвращали спортсмены. Например, вот, парад аргентинцев. Они шли в первых числах согласно японскому алфавиту. И они первыми заставили улыбнуться. Костюмы, движения, настроение — сборная Аргентины показала, что зрители перед экранами телевизоров вовсе не на похоронах международного спорта.

Сергей Бобылев/ТАСС

И тут как раз начинаешь замечать нововведения. Вот уже не один знаменосец, а пара — мужчина и женщина. Международный олимпийский комитет исправил не только девиз, добавив к привычному «Быстрее, выше, сильнее» ещё и «вместе», но и выход сборной. Двое знаменосцев означают гендерное равенство. Пусть это выглядело не совсем обычно, но точно неплохо. Правда, иногда казалось, будто спортсмены между собой заранее не смогли договориться, как будут нести флаг, и вырывали его из рук друг у друга.

Но всё это меркло, когда выходили новые представители стран-участниц. Интересные костюмы стран Африки, австралийцев, ожидание российской делегации помогали отпускать неоднозначные мысли.

И вот они — наши герои. Они вышли под номером 77. Атлеты, которые прошли через круги ада перед тем, как отправиться в Японию. Снова без гимна и флага, как и несколько лет назад на зимней Олимпиаде. Но весь мир знает, кто это такие. Яркие красные костюмы, известные знаменосцы — фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. И почти 70 человек делегации. Да, не так много, как хотелось бы, но до Токио добрались самые стойкие и жаждущие доказать всему миру: «Мы — Россия. Мы вместе. И вместе мы будем до самого конца».

Алексей Филиппов/РИА Новости

Без казусов в трансляции не обошлось. И главное, пожалуй, самое обидное — Первый канал проигнорировал выход сборной Украины, включив рекламу. Сами они это объяснили необходимостью показывать несколько реклам во время церемонии. Но почему зрители не увидели именно Украину?

Всего в параде приняли участие 206 делегаций. Около шести тысяч спортсменов. Греция по традиции открыла марафон. Следом вышли дебютанты — команда беженцев, которую организовал МОК. Закрывали церемонию, естественно, хозяева.

После официальной части японцы подготовили небольшой концерт, главным итогом которого стал тот самый олимпийский огонь, который прошёл тернистый путь, прежде чем добраться до арены. Болельщики даже пытались его потушить из водных пистолетов — не вышло. Они же кричали в регионах и столице о необходимости остановить эти соревнования. Но огонь зажжён. И никем иным, как первой ракеткой мира Наоми Осакой. Её мать японка, отец американец с Гаити. МОК неслучайно выбрал теннисистку. Она является представителем объединения нескольких культур, того равенства, на которое опирается мир.

Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Эта церемония произошла практически без казусов (не считая протестов за пределами арены). Но такое было не всегда. Да и перед пустыми трибунами спортсмены выступали не впервые. В 1920 году в Антверпене на арене присутствовало минимальное число зрителей — около 1000 человек. Тогда не было никакой пандемии, зато были огромные цены на церемонию открытия. И для большинства жителей это просто было непозволительной роскошью.

А в 1956-м конькобежец Гвидо Кароли, который представлял Италию, должен был донести факел и дать старт Играм. Однако попытка проехать по льду до главной чаши закончилась неуспешно. Телевизионщики, которые ещё не умели прятать провода, стали участниками курьёза спортсмена. Кароли, который не смотрел на лёд, просто запутался в этих самых проводах и упал. Но хотя бы не выронил факел.

Вы заметили, что парад голубей — это история не про настоящих птиц? А связано это с тем, что в 1988 году в Сеуле собрали больше двух тысяч голубей. По задумке они должны были вместе с зажжением огня устремиться вверх. Но часть птиц, видимо, утомилась и решила сделать паузу, присев непосредственно у чаши огня. И вот когда чашу зажгли, многие из голубей пострадали. Поэтому теперь мы видим только бумажных птиц.

Ну или вспомнить хотя бы Игры-2014 в Сочи, когда во время зимней Олимпиады не раскрылось одно олимпийское кольцо.

В этом году все кольца раскрылись, никто из голубей не пострадал. Олимпиада открыта!