Российский спортсмен Андрей Мозалёв завоевал золотую медаль юниорского чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Таллине.
Мозалёв по итогам произвольной и короткой программ набрал 245,09 балла. Вторым стал японец Юма Кагияма (231,75), бронзу завоевал ещё один россиянин Пётр Гуменник (231,12).
Ранее Мозалёв завоевал серебряную медаль в мужском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне. Бронзу завоевал россиянин Даниил Самсонов, писал NEWS.ru.
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