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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назвал причину неудачных выступлений на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Вновь сказалась готовность инвентаря: не можем мы на такую погоду ничего найти, не можем пока с этим справиться, поскольку нет наработок, — цитирует Белозёрова ТАСС. Ранее NEWS.ru писал о том,...