Москва будет дальше удовлетворять запрос жителей на соревнования в онлайн

https://static.news.ru/photo/140acccc-450c-11eb-9e4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Второй сезон марафона онлайн-турниров «Московский Киберспорт», который проводит Федерация компьютерного спорта города Москвы (ФКС) при поддержке департамента спорта города Москвы, завершился. С 2 ноября по 21 декабря 2020 года был проведён 141 турнир, в которых приняли участие более 29 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба ФКС Москвы, во втором сезоне приняли участие Федерация шахмат Москвы, Московская федерация футбола, Фонд Игоря Акинфеева «Страна Футбола» и Ассоциация студенческого баскетбола. Также прошли финалы сезона и несколько открытых турниров Московской Студенческой Киберспортивной Лиги, очередной сезон Russian Championship League по NHL 21, турниры серии «Движение вверх» по NBA 2K21.

Кроме того, появились и новые дисциплины. Помимо традиционных Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II, NHL 21, FIFA 21, Hearthstone, Legends of Runeterra и Dota Underlords, к марафону онлайн-турниров присоединились боевая арена League of Legends, стратегия в реальном времени Warcraft III, соревновательная головоломка Teamfight Tactics, спортивный симулятор NBA 2K21, файтинг UFC 4 и новый формат соревнований в Hearthstone — Battlegrounds.

Успешное завершение второго сезона «Московского Киберспорта» подтверждает, что интерес жителей столицы к компьютерному спорту и онлайн-соревнованиям, в том числе по шахматам, — это устойчивый тренд, который будет только нарастать, — заявил руководитель департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев.

Он добавил, что проект развивается, набирает новых партнёров, расширяет количество дисциплин, вовлекает новую аудиторию.

Это значит, что мы выбрали правильную стратегию и в дальнейшем будем удовлетворять запрос москвичей на соревнования в режиме онлайн, — сказал Кондаранцев.

Ранее стартовали соревнования по игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) «Лига звёзд спорта». В них принимают участие известные российские спортсмены, победители и призёры Олимпиад, чемпионатов мира и Европы, писал NEWS.ru.