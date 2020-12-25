Москомархитектура не получала заявку на строительство «Гандбол Арены»

https://static.news.ru/photo/0f70111c-46b6-11eb-b9b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: panram.ru

В Комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) заявили, что регбийный стадион «Фили» расположен в границах культурного наследия и частично в границах особо охраняемой природной территории.

Территория стадиона «Фили» расположена в границах: территории объектов культурного наследия «Усадьбы «Фили-Кунцево» и «Клуб имени С. П. Горбунова в Филях, 1931–1938»; природного комплекса «Cтадион „Фили“ на Большой Филевской ул.», — говорится в ответе Москомархитектуры, копия которого имеется в распоряжении NEWS.ru, на запрос депутата Совета депутатов муниципального округа Филёвский Парк Александра Бодрикова.

Сообщается, что «заявка на внесение изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении» регбийного поля «в Москомархитектуру не поступала».

Муниципальный депутат Ольга Мостинская прокомментировала NEWS.ru ответ Москомархитектуры на запрос своего коллеги Бодрикова.

Я против обидного слова «хотелки» — его часто используют чиновники, говоря о законных требованиях налогоплательщиков. Однако ответ Москомархитектуры, полученный моим коллегой депутатом Александром Бодриковым, указывает, что в случае с планами Роскосмоса в отношении стадиона «Фили» мы имеем дело именно с «хотелками», — сказала она.

Депутат отметила, что на территории стадиона распространяются шесть режимов охраны, в том числе двух объектов культурного наследия и особо охраняемой природной территории. Для изменения статуса этого участка необходимо пройти множество согласований, в том числе публичных слушаний и общественных обсуждений, в которых имеют право принять участие все жители района.

Мы были правы, говоря, что стадион «Фили» — важный элемент идентичности и истории Филей, и рады, что наше ощущение подкрепляется его официальным статусом, — подчеркнула депутат.

NEWS.ru рассказывал о том, что госкорпорация «Роскосмос» намерена на месте регбийного стадиона Москвы с гигантской историей построить «Гандбол Арену». 17 ноября состоялось первое собрание по застройке стадиона «Фили» гандбольным центром. В интервью NEWS.ru председатель Высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев заявил, что постарается убедить не строить в Филях центр гандбола. Мэру Москвы Сергею Собянину ранее было передано ещё более 4 тыс. обращений с просьбой не сносить «Фили».

Министр спорта России Олег Матыцин на итоговой пресс-конференции отреагировал на строительство гандбольного стадиона на месте регбийной арены в Филях. По его словам, когда речь идёт о перепрофилировании, то надо внимательно подходить к вопросам и понимать, что потеряем и получим. Он заявил, что концепция должна согласовываться с регионами и федерациями, и попросил внимательно подойти к решению.