Российский пловец Владимир Морозов стал первым на дистанции 50 метров вольным стилем на втором этапе Серии чемпионов в Пекине.
Второе место занял греческий спортсмен Кристиан, бронзу завоевал Майкл Эндрю из США.
Ранее российская спортсменка Мария Темникова завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, а Владимир Морозов стал победителем на дистанции 100 метров вольным стилем, писал NEWS.ru.
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