Итальянский велосипедист-любитель Джованни Яннелли погиб после падения в ходе гонки Molino Dei Torti. Спортсмен не доехал до финиша около 100 метров.
При падении Яннелли ударился головой о бетонный парапет трассы. Его привезли в больницу в тяжёлом состоянии, сообщает
Врачи удалили у спортсмена образовавшуюся после падения опухоль. Затем Яннелли ввели в искусственную кому, но это не помогло. Велосипедист умер на 23-м году жизни, не приходя в сознание.
Ранее News.ru сообщал, что велогонщик Михаэль Голартс скончался в больнице французского города Лилль на следующий день после падения на соревнованиях Париж — Рубэ. Несчастный случай произошёл, когда Голартс не удержал равновесие на 28-м секторе брусчатки. Спортсмен не доехал до финиша 148 км. За пострадавшим молодым человеком оперативно прислали вертолёт, однако даже своевременная медицинская помощь не помогла предотвратить трагедию.
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