https://static.news.ru/photo/faba2f4a-e947-11e9-86e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Итальянский велосипедист-любитель Джованни Яннелли погиб после падения в ходе гонки Molino Dei Torti. Спортсмен не доехал до финиша около 100 метров.

При падении Яннелли ударился головой о бетонный парапет трассы. Его привезли в больницу в тяжёлом состоянии, сообщает La Gazzetta dello Sport .

Врачи удалили у спортсмена образовавшуюся после падения опухоль. Затем Яннелли ввели в искусственную кому, но это не помогло. Велосипедист умер на 23-м году жизни, не приходя в сознание.

Ранее News.ru сообщал, что велогонщик Михаэль Голартс скончался в больнице французского города Лилль на следующий день после падения на соревнованиях Париж — Рубэ. Несчастный случай произошёл, когда Голартс не удержал равновесие на 28-м секторе брусчатки. Спортсмен не доехал до финиша 148 км. За пострадавшим молодым человеком оперативно прислали вертолёт, однако даже своевременная медицинская помощь не помогла предотвратить трагедию.