МОК запретил преклонение колена и другие акции BLM на Олимпиаде

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Международный олимпийский комитет (МОК) запретил преклонять колено и поднимать кулак во время Олимпиады в Токио в знак солидарности с движением Black Lives Matter, сообщает Reuters.

Данные действия попадают под положение олимпийской хартии о запрете политической религиозной и расовой пропаганды на олимпийских мероприятиях. Спортсмены, нарушившие это правило, могут быть подвержены санкциям со стороны МОК.

Движение BLM возникло в США и активно протестует против проявлений расизма и полицейского насилия в отношении чернокожих. С 2020 года после гибели при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда движение получило активную поддержку по всему миру, в том числе и в мире спорта.

Как сообщалось ранее, форму сборной России для Олимпийских игр 2020 года в Токио представила компания ZASPORT. В ней используются национальные цвета.