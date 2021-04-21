МОК запретил преклонение колена и другие акции BLM на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил преклонять колено и поднимать кулак во время Олимпиады в Токио в знак солидарности с движением Black Lives Matter, сообщает Reuters.
Данные действия
Движение BLM возникло в США и активно протестует против проявлений расизма и полицейского насилия в отношении чернокожих. С 2020 года после гибели при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда движение получило активную поддержку по всему миру, в том числе и в мире спорта.
Как сообщалось ранее, форму сборной России для Олимпийских игр 2020 года в Токио представила компания ZASPORT. В ней используются национальные цвета.