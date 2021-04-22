МОК утвердил музыку, которая заменит гимн России на Олимпиаде

https://static.news.ru/photo/639469ca-a37a-11eb-87d0-96000091f725_660.jpg Станислав Поздняков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил предложенный Олимпийским комитетом России (ОКР) фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского в качестве гимна российских спортсменов на Играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба ОКР.

С сегодняшнего дня у нашей олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг ОКР с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей. И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине, — сказал глава ОКР Станислав Поздняков.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), российским спортсменам запрещено выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира — под флагом России в течение двух лет, до 16 декабря 2022 года. Также нельзя использовать гимн России в качестве музыкального сопровождения.

21 марта стало известно, что (CAS) запретил российским спортсменам использовать песню «Катюша» в качестве гимна, так как она «напрямую связана с Россией».

14 апреля была представлена форма сборной России для Олимпиады в Токио.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.