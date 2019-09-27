https://static.news.ru/photo/35c99e9a-e132-11e9-a1bb-fa163e074e61_660.jpg Томас Бах Фото: Shen Hong/Xinhua/Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация рассматривает вопрос по работе со спортсменами-трансгендерами.

Бах отметил, что главная задача МОК — быть политически нейтральными, чтобы с этой стороны не было никакой дискриминации.

Мы должны уважать политику, но в то же время быть независимыми и не поддаваться её влиянию на спорт. Мы уже обсудили вопрос о спортсменах-трансгендерах с IAAF. Это было сделано как с человеческой, так и с научной точки зрения. Уже разрабатывается план действий по работе с такими спортсменами. Эти планы будут направлены всем федерациям, — сказал Томас Бах журналистам, чьи слова цитирует РИА Новости.

Бах заявил, что в организации полностью доверяют Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в вопросах нового расследования в адрес России, писал News.ru.