https://static.news.ru/photo/b1fc15dc-271f-11ea-a97a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на вердикт Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласиться с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Реализация последствий рекомендации независимого комитета по соответствию начнётся только после исчерпания всех средств правовой защиты, — приводит сообщение пресс-службы МОК РИА Новости.

В МОК добавили, что они не могут знать, когда когда рекомендации по РУСАДА могут вступить в силу.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.

Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. РУСАДА приняло рекомендации набсовета по оспариванию санкций WADA.