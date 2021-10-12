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МОК объявил новых призёров Олимпиады в Сочи по биатлону

22:11, 12 октября 2021
МОК объявил новых призёров Олимпиады в Сочи по биатлону Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press
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После аннулирования результатов российской биатлонистки Ольги Зайцевой Международный олимпийский комитет (МОК) перераспределил итоговые результаты женской биатлонной эстафеты 4×6 км на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Международного союза биатлонистов (IBU).

Вместо россиянок на втором месте оказались представительницы Норвегии в лице Фанни Биркеланн, Тириль Экхофф, Анн Кристин Флатланн и Торы Бергер.

На третье место поднялись чешки Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Йитка Ландова и Вероника Виткова.

Победителем гонки стала команда Украины в составе Виты Семеренко, Юлии Джимы, Валентины Семеренко и Елены Пидгрушной.

В составе сборной России, утратившей серебро олимпийского Сочи, выступали Ольга Зайцева, Яна Романова, Ольга Вилухина и Екатерина Шумилова.

24 сентября 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой по делу о нарушении антидопинговых правил. Апелляция Ольги Зайцевой была удовлетворена частично: её признали виновной в подмене анализа мочи и применении запрещённых веществ. В этой связи Россия лишилась второго места в олимпийской эстафете.

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