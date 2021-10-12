МОК объявил новых призёров Олимпиады в Сочи по биатлону

После аннулирования результатов российской биатлонистки Ольги Зайцевой Международный олимпийский комитет (МОК) перераспределил итоговые результаты женской биатлонной эстафеты 4×6 км на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Международного союза биатлонистов (IBU).
Вместо россиянок на втором месте
На третье место поднялись чешки Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Йитка Ландова и Вероника Виткова.
Победителем гонки стала команда Украины в составе Виты Семеренко, Юлии Джимы, Валентины Семеренко и Елены Пидгрушной.
В составе сборной России, утратившей серебро олимпийского Сочи, выступали Ольга Зайцева, Яна Романова, Ольга Вилухина и Екатерина Шумилова.
24 сентября 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой по делу о нарушении антидопинговых правил. Апелляция Ольги Зайцевой была удовлетворена частично: её признали виновной в подмене анализа мочи и применении запрещённых веществ. В этой связи Россия лишилась второго места в олимпийской эстафете.