МОК объявил новых призёров Олимпиады в Сочи по биатлону

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Хореограф, продюсер телепроекта «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал, что фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова встретятся в новом сезоне шоу «Ледниковый период». По его словам, между ними нет никакого конфликта, рассказал он Sports.ru.

Ведущими нового сезона шоу, как и в 2020 году, будут олимпийские чемпионы Загитова и Алексей Ягудин. Двукратная чемпионка мира Медведева выступит в качестве участницы — в паре с тиктокером Даней...