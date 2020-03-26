https://static.news.ru/photo/46daf7ae-6f37-11ea-ad5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viola Kam/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил приблизительные даты проведения Олимпиады-2020 в Токио в 2021 году.

Олимпийские игры нужно провести в период между Уимблдоном, который должен завершиться в середине июля, и Открытым чемпионатом США по теннису, который должен начаться в самом конце августа, — приводит слова главы координационной комиссии МОК Джона Коутса Reuters.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ согласился перенести ОИ на один год. Перенос летних Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса грозит финансовыми потерями в размере около $5,8 млрд.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил, повлияет ли перенос Олимпийских игр — 2020 в Токио на отстранение российских спортсменов, ранее писал NEWS.ru.