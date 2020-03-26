Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил приблизительные даты проведения Олимпиады-2020 в Токио в 2021 году.
Олимпийские игры нужно провести в период между Уимблдоном, который должен завершиться в середине июля, и Открытым чемпионатом США по теннису, который должен начаться в самом конце августа, — приводит слова главы координационной комиссии МОК Джона Коутса Reuters.
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил, повлияет ли перенос Олимпийских игр — 2020 в Токио на отстранение российских спортсменов, ранее писал NEWS.ru.
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