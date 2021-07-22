МОК назвал ошибкой отделение Украины от Крыма границей на сайте ОИ

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Международный олимпийский комитет (МОК) назвал досадной ошибкой поставщика услуг отделение Украины границей от Крыма на официальном сайте Олимпийских игр в Токио. Слова МОК приводит «Р-спорт».

На официальном сайте Игр в разделе FAN Map была размещена карта со странами. На этой карте чётко видно наличие государственной границы между крымским полуостровом и Украиной.

По словам МОК, это была ошибка провайдера, которую сразу же исправили. Комитет принёс извинения за произошедшее.

Крым присоединился к Российской Федерации по итогам референдума 16 марта 2014 года и согласно территориальному устройству России включает в себя два субъекта федерации: Республику Крым и город федерального значения Севастополь. Однако большинство государств — членов ООН, в том числе и Япония, продолжают рассматривать Крым как часть Украины.

Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на слова журналиста Владимира Познера, который усомнился в целесообразности проведения Олимпиады.