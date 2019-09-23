https://static.news.ru/photo/e4f791c2-de00-11e9-8c2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guilhem Baker/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) будет следовать новым правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросу допуска сборной России на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Согласно новым правилам WADA, вступившим в силу в апреле 2018 года, этот процесс осуществляется Всемирным антидопинговым агентством, МОК полностью соблюдает эту процедуру, - ответили ТАСС в пресс-службе на вопрос, сможет ли сборная России выступить на Играх в Токио в случае лишения РУСАДА соответствия международному кодексу.

Новый Международный стандарт по соответствию кодексу предполагает, что спортсмены страны, чьё национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что из-за нового расследования WADA у России могут возникнуть проблемы с участием в Олимпийских играх в Токио-2020, писал News.ru.