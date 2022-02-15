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«Могли бы и лучше»: Тарасова раскритиковала Валиеву, Щербакову и Трусову

Тарасова раскритиковала Валиеву, Щербакову и Трусову за короткую программу на ОИ в Пекине
18:44, 15 февраля 2022
«Могли бы и лучше»: Тарасова раскритиковала Валиеву, Щербакову и Трусову Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой в короткой программе на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Слова тренера приводит Metaratings.ru.

Молодцы девушки, старались. Хорошо выступили сегодня, но можно было и лучше, — сказала Тарасова.

Короткая программа прошла во вторник, 15 февраля. По её итогам первое место занимает Камила Валиева, набрав 82,16 балла. После выступления 15-летняя спортсменка расплакалась. Второе место — в активе Анны Щербаковой (80,20 балла), третье заняла японка Каори Сакамото (79,84). Ещё одна российская фигуристка Александра Трусова заняла четвёртое место (74,60).

Произвольная программа у женщин состоится 17 февраля в 13:05 мск.

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