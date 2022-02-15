«Могли бы и лучше»: Тарасова раскритиковала Валиеву, Щербакову и Трусову

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Российская фигуристка Камила Валиева пропустит пресс-конференцию после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. Такое решение было принято руководством Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает «Спорт-Экспресс».

Все вопросы должны быть направлены в ОКР. Пресс-конференция не обязательна, — заявили модераторы. Валиева 15 февраля выиграла короткую программу на Олимпиаде, после чего расплакалась. За свой прокат она получила 82,16...