«Мне сложно отойти от Олимпиады»: что будет с карьерой Трусовой

Постолимпийский сезон — это традиционно время перемен. Фигуристы переходят в другие команды, завершают или приостанавливают выступления — так происходит всегда. В этом отношении интересно посмотреть, в каком ключе будет развиваться карьера серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года Александры Трусовой. После Игр в Пекине фигуристка не появляется на соревнованиях и говорит, что ей нужно время, чтобы всё осмыслить. Это временный кризис, усталость или фигуристка близка к глобальным переменам в своей жизни? Разбираемся.

Александра Трусова в олимпийском сезоне была прекрасна. Почти весь соревновательный год она провела на высоком уровне. И пять четверных прыжков на Олимпиаде являются важным тому подтверждением. Её потрясающие физические данные, технические возможности вселяли надежду, что карьера фигуристки не оборвётся по примеру многих отечественных коллег сразу после Олимпиады. Но перформанс Саши на Играх в Пекине заставил задуматься об обратном.

После окончания произвольной программы у Русской Ракеты случился эмоциональный срыв. Она не хотела выходить на церемонию награждения, кричала, что этот вид спорта испортил ей всю жизнь, вырывалась из объятий Тутберидзе. Причина таких эмоций — упущенное золото. Даже пяти четверных прыжков не хватило, чтобы выиграть соревнования. Во время этой эмоциональной сцены фигуристка бросила очень важную фразу: «У всех есть золотая медаль, а у меня нет! Я ненавижу это!».

Александра Трусова Xue Yuge/XinHua/Global Look Press

До этой сцены многие были уверены, что для Трусовой золотые медали — вещь второстепенная. И этот ложный образ создала сама Саша. Для неё всегда прыжки стояли на первом месте. Не идёт тройной аксель весь сезон — ничего, я всё равно сделаю его на Олимпиаде. Все делают один-два четверных прыжка на соревнования — ничего, я сделаю максимальное число. И не всегда в вопросе количества прыжков мнение тренеров было для неё определяющим. Евгений Плющенко, Этери Тутбеирдзе неоднократно рассказывали про случаи, когда Трусова определяла свой контент сама. Даже фигуристка признавалась в этом.

Такая упёртость, несгибаемость, нацеленность на рекорды заставила поверить в то, что победы для Саши не так важны. Но Олимпиада показала, что это не так. Трусова оказалась обычной спортсменкой с обычными потребностями. Поэтому очередное поражение стало для неё невероятно болезненным. Настолько болезненным, что она до сих пор не может отойти от него. Вот как она сама объяснила свою неявку на Кубок Первого канала:

Наверное, я не могу после Олимпиады пока выступать. Мне очень сложно, наверное, отойти и по новой начать. Поэтому хочу немножко подождать, — сказала фигуристка.

Собственно, в этом и состоит главная проблема. Одним из худших последствий Олимпиады конкретно для Трусовой может стать потеря интереса, мотивации к соревнованиям. Чтобы она ни делала — первая выучила все четверные, исполнила пять прыжков на соревнованиях, ничто не привело её хотя бы к одной победе на взрослом уровне. Обидно ли это? Само собой. Демотивирует ли это? Безусловно.

Александра Трусова Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press

В конце концов Саша уже не маленькая девочка (в июне ей исполнится 18). Дальше добиваться побед будет только сложнее. Девочки, которые осенью выйдут во взрослые соревнования, в техническом плане не отстают от Трусовой. Соревноваться с ними будет непросто. А идти по своему особенному пути, ставя рекорды и переписывая историю, тоже вряд ли получится: все всё умеют, все всё прыгают. В таком случае может возникнуть мысль: «А зачем это всё?». Изнурительные тренировки, невероятные риски — чего ради? Всё это ненароком может подвести к мысли о завершении спортивной карьеры.

Возможен и другой сценарий. Он даже более реалистичен. После перформанса на Олимпиаде в Пекине под вопросом находятся взаимоотношения Тутберидзе и Трусовой. Тут волей-неволей вспоминаются события четырёхлетней давности. В Пхёнчхане тоже была драма, слёзы после поражения Евгении Медведевой (тоже стала второй). Итогом всего этого действа стал переезд фигуристки за океан к Брайану Орсеру. Может ли история повториться? Собственно, почему нет?

Да, Трусова уже уходила от Этери, но затем вернулась (в сезоне-2020/21 выступала под руководством Плющенко), поняв, что только с ней на данном этапе карьеры она сможет доехать до Олимпиады. Теперь приближение Игр не довлеет над фигуристкой. Если она почувствует, что смена обстановки ей необходима, то она без опаски может покинуть тренерский штаб, который некогда её принял обратно. К тому же в этом отношении ей развязывает руки изоляция российского спорта. Фигуристы как минимум год не будут выступать на международных стартах. Чем не время для экспериментов?

Возможно, смена обстановки станет для Саши перезагрузкой, позволит ей заново обрести мотивацию. Хочется в это верить, но уже сейчас можно готовиться к худшему. Если мы снова увидим Трусову, выступающую на главных мировых стартах на самом высоком уровне, это будет чудо.