Россиянина дисквалифицировали во время соревнований по спортивной ходьбе

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Россиянина Василия Мизинова дисквалифицировали во время соревнований по спортивной ходьбе на 20 км на Олимпийских играх (ОИ) в Токио.

За семь километров до финиша Василий получил третье предупреждение и две минуты штрафа. В итоге он не смог продолжить борьбу за медали.

На данный момент в активе сборной России 55 медалей: 15 золотых, 21 серебряная и 19 бронзовых. Торжественная церемония закрытия состоится 8 августа.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по водному поло проиграла в полуфинале команде США и тем самым прекратила борьбу за золотые медали Олимпийских игр в Токио.