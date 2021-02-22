Миссия выполнима: вопреки болезням и травмам, лыжники едут на ЧМ побеждать

25 февраля спринтерские гонки откроют программу чемпионата мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе. Главная задача сборной России — воспрепятствовать полной гегемонии норвежцев и завоевать хотя бы одну золотую медаль, что реально по силам лишь обладателю двух Кубков мира Александру Большунову. Однако накануне стартов его настигла болезнь, а другие три лидера команды получили травмы. NEWS.ru рассказывает о проблемах российской сборной и оценивает расстановку сил.

По гамбургскому счёту

Нынешний сезон в лыжных гонках таков, что только чемпионат мира может реально оценить расклад сил и выявить лучших из лучших. Коронавирус ударил по этому виду спорта гораздо сильнее, чем по биатлону. Скандинавские команды сочли меры безопасности на ряде этапов недостаточными и попросту бойкотировали часть декабрьских стартов. Норвежцы пропустили даже «Тур де Ски», лишив интриги противостояние мужчин в престижной многодневке, которое превратилось в российский междусобойчик. После этого они вернулись на коне, но их успехи после отдыха и подготовки, а также на фоне усталости прошедших все старты россиян не показательны.

Перед выступлением в Оберстдорфе все команды имели достаточно времени на восстановление и подготовительные сборы, так как предшествующий этап Кубка в Нове-Место отменили. Собственно, и сам Кубок мира потерял значительную часть своей интриги. Александр Большунов досрочно второй год подряд завоевал хрустальный трофей, также он не знал равных на «Тур де Ски», однако вряд ли будет доволен сезоном, если останется без золота на его главном старте. По сути, личная золотая медаль чемпионата мира и/или Олимпийских игр — это единственное, чего не хватает лидеру российской команды для окончательного статуса великого лыжника.

Однако условия в Оберстдорфе для российской команды будут непростыми. Пока большая часть России трясётся от невиданных со времён царя Гороха морозов, в Центральную Европу уже пришла весна. В Баварии снег есть разве что на самом стадионе в Оберстдорфе, где его заранее щедро приготовили, а на протяжении всех двух соревновательных недель ожидается плюсовая температура. Для российской команды это не очень хорошие новости, потому что отечественные сервисёры традиционно хуже готовят лыжи в тёплую погоду. И если биатлонистам в этом сезоне повезло и гонок в жару ещё не было, то лыжники попали в пекло в самый ответственный момент.

Обескровленный отряд

Татьяна Сорина Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Другой проблемой, наметившейся ещё месяц назад, стало состояние здоровья лидеров команды. В конце января женская сборная потеряла сразу двух из трёх ведущих спортсменов. Татьяна Сорина во время пробежки в Милане получила разрыв связки левого голеностопа, а Наталья Непряева — оскольчатый перелом двух костей правой руки. Теперь после операции она на всю жизнь останется с титановыми пластинами.

Выступление обеих лыжниц в Оберстдорфе было под вопросом, однако сейчас из штаба команды приходят позитивные новости, что восстановление спортсменок идёт ускоренными темпами и в чемпионате мира они смогут принять участие. Однако пропуск тренировок, период восстановления и возможный дискомфорт при максимальных нагрузках могут помешать им бороться за медали. Только старты в Германии покажут, в каком состоянии они сейчас находятся.

Сергея Устюгова неудачи преследуют с самого начала сезона. Перед его стартом он переболел на сборе коронавирусом. На фоне нагрузок на высоте болезнь оказала серьёзное влияние на организм, и вплоть до Нового года Устюгов не мог тренироваться и выступать в полную силу. Отбираться на Кубок мира пришлось через всероссийские старты, и только к концу января — началу февраля Сергей набрал необходимые кондиции, показав достойные результаты и в спринте, и в дистанционных гонках. Однако во время контрольного старта накануне чемпионата мира спортсмен упал, получил сильные ушибы, и теперь его участие в спринте под вопросом. При этом от первого старта зависели и дальнейшие перспективы Устюгова, такие как возможность участвовать в командном спринте, эстафете и коньковой «разделке». В случае неутешительного диагноза он может пролететь мимо всего чемпионата мира.

Наконец, не может не вызывать обеспокоенность простуда Большунова, из-за которой он раньше времени был вынужден спуститься с гор в Оберстдорф и отказаться от контрольных стартов. Его текущее состояние остаётся вопросом для всех и будет более-менее понятно лишь в стартовом спринте. Норвежцы считают, что россиянин темнит, однако истинное положение вещей сейчас те, кто говорит, не знают, а те, кто знает, не говорят.

Но при этом стоит отметить, что в Федерации лыжных гонок России никто не стелет соломку заранее и не пытается занижать планку целей на чемпионат из-за текущих проблем, как это нередко принято у коллег-биатлонистов. Более того, в подготовке всё чётко расписано вплоть до каждого дня и нет никаких споров по этому поводу.

Норвежцы и все остальные

На прошедшем в Поклюке чемпионате мира по лыжным гонкам сборной Норвегии удалось завоевать семь золотых наград из 12. Лыжникам по силам этот результат даже переплюнуть и выиграть от восьми до десяти гонок. Настолько тотальным выглядит их превосходство, у норвежцев также большая глубина скамейки запасных. Достаточно упомянуть, что чемпион мира — 2019 в гонке на 15 километров Мартин Йонсруд Сунбю примет в ней участие только как обладатель персональной квоты. В этом году в основу сборной Норвегии 36-летний ветеран не отобрался.

Пожалуй, наилучшие шансы потеснить норвежцев есть в женском классическом и командном спринте, где в этом году сильны шведки Линн Сван, Майя Дальквист и Йонна Сундлинг, а также в трёх дистанционных мужских гонках у Большунова. Так, в коньковой «разделке», где он недавно победил всю норвежскую команду, букмекеры оценивают его шансы как наиболее предпочтительные.

В скиатлоне российскому лидеру будет сложнее всего, так как контактная борьба и командная тактика норвежцев нередко оставляли его не у дел. Наконец, в марафоне в «классике» Александр также будет одним из фаворитов. Со времён завоевания серебра в Пхёнчхане он стал гораздо опытнее и сильнее, а у норвежцев, за исключением Йоханнеса Клебо, нет стопроцентного фаворита в классическом ходе. К тому же выдержать марафон до конца в лидирующей группе норвежскому гению, тяготеющему к спринту, будет крайне тяжело.

При этом в борьбе за медали может поучаствовать и Юлия Ступак, ставшая второй по итогам «Тур де Ски», и стабильно выступающие в этом сезоне Денис Спицов, Артём Мальцев, а также Устюгов. Глеб Ретивых достаточно хорош, чтобы вместе с Большуновым претендовать на медали как в командном, так и в индивидуальном спринте. Именно поэтому одно золото и шесть серебряных и бронзовых медалей — вполне посильная для россиян задача по итогам чемпионата.