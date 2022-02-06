Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу командного турнира ОИ

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу командного турнира на Олимпийских играх в Пекине и принесли национальной команде десять очков. За свой прокат они получили 145,20 балла.

На втором месте остановился японский дуэт Рику Миура и Рюичи Кихара — 139,60 (9 очков). Тройку замкнули китайцы Чэн Пэн и Ян Цзинь — 131,75 (8 очков).

По итогам пяти соревнований в командном турнире сборная России идёт на первом месте с 55 очками в активе, на втором месте японцы (48), на третьим американцы (48).

Ранее сообщалось, что стал известен состав сборной России по фигурному катанию на заключительный день командного турнира Олимпиады в Пекине. Сообщение с заявкой опубликовал «Р-Спорт». В произвольных программах за команду выступят Камила Валиева, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.