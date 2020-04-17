Мишин: отмена ЧМ по фигурному катанию — это трагедия жизни

https://static.news.ru/photo/c3a63c1c-8085-11ea-a0f1-fa163e074e61_660.jpg Алексей Мишин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский тренер Алексей Мишин назвал отмену чемпионата мира по фигурному катанию-2020 трагедией жизни для спортсменов.

Для тех людей, которые могли выиграть или занять призовое место на чемпионате мира, — это трагедия жизни. Но по сравнению с той ситуацией, в которой находится наша страна и человечество, отмена соревнований — это событие, которое несопоставимо с той тяжёлой ситуацией, в котором находится весь мир. Поэтому, говоря с этой позиции, думается, что решение Международного союза конькобежцев правильное и разумное, — сказал Мишин корреспонденту NEWS.ru.

Турнир должен был пройти с 18 по 22 марта, но правительство Канады 11 марта отменило турнир. В ISU рассматривали возможность провести мировое первенство не раньше октября 2020 года.

Также отменены чемпионаты мира по шорт-треку и по синхронному катанию.

NEWS.ru писал, что в Японии перенесли ледовое шоу с участием двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой с 2020 на 2021 год.