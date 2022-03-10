Мишин оценил влияние изоляции на российских фигуристов

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заявил, что изоляция российских фигуристов от остального мира имеет негативный эффект, но не убийственный, сообщает «РБ Спорт». По его мнению, когда отечественных спортсменов снова выпустят на международную арену, они покажут свою силу.

Изоляция наших фигуристов от остального мира, безусловно, негативна, но не убийственна. Когда русских гладиаторов снова выпустят на международную арену уже с открытым забралом, они покажут свою силу, — сказал Мишин.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований под своей эгидой. Российские спортсмены не смогут выступить на чемпионате мира фигурному катанию, который должен пройти в Монпелье с 21 по 27 марта.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что гордится быть русским. Он призвал россиян ходить с высоко поднятой головой.