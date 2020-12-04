Мишин — о состоянии Туктамышевой и Коляды: кого-то рвёт, у кого-то понос

https://static.news.ru/photo/cb9b02da-362f-11eb-adca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин, воспитанниками которого являются Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда, рассказал о протекании болезни у фигуристов.

Болезни — это очень личное дело. Даже врачи не имеют права говорить, кто и чем болеет, не называют диагноз. Кого-то рвёт, у кого-то понос, у кого-то кровотечения — так они себя чувствуют. Я бы не хотел говорить о протекании болезни. Вещать, как чувствует себя больной коронавирусом, — это не совсем законно даже. Я могу соврать, но зачем? — сказал Мишин корреспонденту NEWS.ru.

Ранее стало известно, что чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева заразилась коронавирусом. Из-за болезни она пропустит пятый этап Кубка России по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря. Помимо этого сообщалось, что соревнования пропустит также и Михаил Коляда, тренирующийся в группе Мишина.

Ребята стали не первыми фигуристами, заболевшими COVID-19. Ранее стало известно о том, что инфекцию подхватила Алёна Косторная, которая тренируется в группе Евгения Плющенко. Заразился и чемпион Европы Дмитрий Алиев. Соответственно, они также не смогут выступить на московском этапе Кубка страны.

Ранее продюсер Яна Рудковская рассказала подробности состояния фигуристки Алёны Косторной, которая из-за коронавируса пропустит пятый этап Кубка России по фигурному катанию. По её словам, болезнь протекает практически бессимптомно, писал NEWS.ru.