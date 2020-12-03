Миронова заняла десятое место в биатлонном спринте в Контиолахти

https://static.news.ru/photo/ecf9a1d6-3588-11eb-9405-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/svetlana_mironova_official_group

Российская биатлонистка Светлана Миронова заняла десятое место в спринте на втором этапе Кубка мира в Контиолахти, где вторую победу кряду одержала шведка Ханна Эберг.

Лидер Кубка мира преодолела дистанции без промахов с результатом 21.11,5. Второе место заняла также чисто стрелявшая француженка Анаис Шевалье-Буше. С чистой стрельбой она уступила победительнице 9,6 секунды. Замкнула тройку лучших сестра победительницы Эльвира Эберг (1 промах, +27,9).

Светлана Миронова с одним промахом заняла десятое место с отставанием 1.03,7 минуты. Ирина Казакевич также допустила один промах и финишировала 13-й. Тамара Воронина с чистой стрельбой заняла 27-е место.

Как писал NEWS.ru, российский биатлонист Антон Бабиков, сдавший положительный тест на коронавирус перед стартом сезона, прокомментировал своё выступление в дебютном старте этого сезона на втором этапе Кубка мира в Контиолахти.