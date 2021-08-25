«Мир сходит с ума»: Жулин о трансгендерах в фигурном катании

Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин высказался по поводу трансгендеров в фигурном катании. Его слова приводит «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допускать на соревнования трансгендеров.

Меня уже, честно говоря, вообще ничего не удивляет в последнее время. Как-то совпало все это: BLM (движение Black Lives Matter), трансгендеры и коронавирус. По-моему, это звенья одной цепи. Мир сходит с ума и куда-то катится, — сказал Жулин.

Также тренер отметил, что его не будет беспокоить, если девочки, ставшие мальчиками, начнут выступать среди мужчин. Другое дело мальчики.

Когда мужчины переходят в женские соревнования, то это совершенно неправильно, — отметил он.

Серия Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22 стартует 22 октября в США, а завершится 9–12 декабря финалом в японской Осаке.

Также сообщалось, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о злости по отношению к олимпийской чемпионке Алине Загитовой.