Минспорт вернул всех российских спортсменов из-за границы

Все спортсмены, которым требовалась эвакуация из-за границы, вернулись в Россию при поддержке Минспорта, сообщает пресс-служба ведомства.
В пятницу в Москву прилетели российские конькобежки Анна Чернова и Елена Сохрякова, которые находились в Индонезии.
Министерство спорта обеспечит спортсменкам условия обсервации на базе «Озеро Круглое» для прохождения 14-дневного карантина, — говорится в сообщении.
Сообщается, что Чернова и Сохрякова стали последними в списке спортсменов, тренеров и специалистов команд, которым требовалась эвакуация в Россию.
Всего при поддержке Минспорта, оперативного штаба, МИД России, Росавиации и общероссийских спортивных федераций в Россию после приостановки регулярного авиасообщения из-за пандемии коронавируса из-за границы вернулись 96 спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд России и членов команд из 16 субъектов страны.
Ранее Министерство спорта России предложило разрешить формирование национальных сборных по решению тренерских советов общероссийских спортивных федераций по видам спорта в связи с отменой и переносом соревнований, писал NEWS.ru.
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