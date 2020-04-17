Минспорт вернул всех российских спортсменов из-за границы

https://static.news.ru/photo/7d45e0f2-807a-11ea-887f-fa163e074e61_660.jpg Анна Чернова Фото: Анна Чернова/vk.com

Все спортсмены, которым требовалась эвакуация из-за границы, вернулись в Россию при поддержке Минспорта, сообщает пресс-служба ведомства.

В пятницу в Москву прилетели российские конькобежки Анна Чернова и Елена Сохрякова, которые находились в Индонезии.

Министерство спорта обеспечит спортсменкам условия обсервации на базе «Озеро Круглое» для прохождения 14-дневного карантина, — говорится в сообщении.

Сообщается, что Чернова и Сохрякова стали последними в списке спортсменов, тренеров и специалистов команд, которым требовалась эвакуация в Россию.

Всего при поддержке Минспорта, оперативного штаба, МИД России, Росавиации и общероссийских спортивных федераций в Россию после приостановки регулярного авиасообщения из-за пандемии коронавируса из-за границы вернулись 96 спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд России и членов команд из 16 субъектов страны.

Ранее Министерство спорта России предложило разрешить формирование национальных сборных по решению тренерских советов общероссийских спортивных федераций по видам спорта в связи с отменой и переносом соревнований, писал NEWS.ru.